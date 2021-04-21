ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию

ОАСК пожаловался в ПАСЕ на инициативу Зеленского. Фото: adm.ki.court.gov.ua

Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК.

Они убеждены, что президент начал незаконную процедуру их увольнения и это негативно повлияет на верховенство права и независимость судебной власти в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Президент Украины не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда следующим образом.

Также президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК", - сказано в сообщении.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля. В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах. НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.