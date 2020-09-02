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среда, 02 сентября 2020 12:33

О том, что Ермак сотрудничает с ГРУ РФ, мне рассказали украинские спецслужбы - Лерос

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О том, что Ермак сотрудничает с ГРУ РФ, мне рассказали украинские спецслужбы - Лерос
Ермак в должности руководителя Офиса президента с февраля этого года. Фото: president.gov.ua

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос заявил, что информацию о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с российскими спецслужбами ему передали украинские спецслужбы.

"Где-то два месяца назад я встречался с представителями украинских спецслужб. Они мне рассказали, что в октябре 2019 года они предоставляли президенту документальные подтверждения того, что Андрей Ермак в тесном контакте с ГРУ Российской Федерации. Насколько я знаю, был приказ утилизировать все эти документы" , - заявил Лерос "Громадське радіо"

Инициаторами встречи, по словам нардепа, выступили сами сотрудники спецслужб.

"Просто предложили встретиться. Сказали, что есть полезная для партии информация", - рассказал Лерос.

Нардеп сказал, что пытался встретиться и поговорить с президентом Владимиром Зеленским, но ему неоднократно отказывали в этом.

Также, по словам Лероса, Ермак лично проводит собеседования с кандидатами на должности заместителей министров.

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1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов.

Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп заявил, Андрей Ермак "через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену".

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