О чем договорился Зеленский с Нетаньяху

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху встретились в понедельник в Киеве. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху окончательно решить проблему с отказом украинцам во въезде в Израиль. Об этом он заявил на совместном брифинге в понедельник.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказа гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", - сказал Зеленский, пишет "Укрінформ"

Граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане "не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", добавил Зеленский.

Нетаньяху заявил, что в Украине много талантов и больших возможностей, которыми "надо пользоваться", сообщает Espreso.tv

Израильские компании работают в Украине и сотрудничают с около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых и теми, кто вовлечен в сферу современных технологий, сказал он.

"Мы видим и таланты, и большие возможности. И нам надо пользоваться этими возможностями. Поэтому в течение этого визита было принято 2 решения, которые, собственно, могут нам только помочь в использовании этих возможностей на будущее", - сообщил Нетаньяху.

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По слова премьера Израиля, во-первых, надо сразу работать над соглашением о Зоне свободной торговли.

"Когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем ее ратифицировать, поскольку мы ее расширяем, том числе и на сферу услуг", - объяснил он.

Во-вторых, по его словам, и в Киеве, и в Иерусалиме надо открывать специализированные центры высокотехнологичного развития.

"Таким образом мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев к нашей индустрии высоких технологий, потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы не только думаем об этом, но и мы будем способствовать этому. Итак, мы расширяем соглашение о Зоне свободной торговли и будем открывать Спеццентр в столицах наших стран. Я считаю, что это нам обеспечит быстрое движение вперед", - заявил Неганьягу.

Украина и Израиль подписали соглашение о Зоне свободной торговли в начале 2019-го. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля. Годовой товарооборот между странами составляет $1,34 млрд.