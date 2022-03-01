Нюрнбергский процесс XXI века: в МИД отреагировали на начало расследования в Гааге

МИД надеется на создание трибунала над РФ в Гааге. Фото: facebook.com/UkraineMFA

За преступления во время войны в Украине руководство России предстанет перед международным процессом вроде Нюрнбергского.

События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться военные преступления, заявили во вторник в Министерстве иностранных дел Украины. Такое заявление в ведомстве сделали после решения Международного уголовного суда начать официальное расследование относительно войны, которую развязал президент РФ Владимир Путин.

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"Несмотря на то, что Украина не является стороной Римского устава, наше государство признало его юрисдикцию на основании заявлений, поданных ранее. Украина подала два заявления к МУС. Первая касалась событий, которые имели место в Украине в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Вторая - продолжение совершенных преступлений в период с 20 февраля 2014 года. Анализ этих двух заявлений дал Офису прокурора все основания утверждать о совершении военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в сообщении.

Высшее военно-политическое руководство РФ ответит за каждое совершенное преступление.

"Это будет Нюрнбергский процесс 21 века", - заявили в МИД Украины.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование событий, происходящих в Украине - российского вторжения.