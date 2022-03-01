Гаага начала расследование военных преступлений режима Путина против Украины

Суд будет рассматривать вторжение России в Украину. Фото: Факты

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан решил начать расследование происходящих в Украине событий - российского вторжения.

"В прошлую пятницу я выразил свою растущую озабоченность, вторя мировым лидерам и гражданам мира, по поводу разворачивающихся в Украине событий. Сегодня я хочу объявить, что принял решение как можно скорее начать расследование ситуации в Украине", - говорится в заявлении прокурора, опубликованном на сайте МКС

По его словам, Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать ситуацию в его ведомство. Однако она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы юридически признать юрисдикцию Суда по предполагаемым преступлениям по Римскому уставу, совершенным на ее территории, если Суд решит ее осуществить.

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"Я изучил выводы Бюро, сделанные по результатам предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что есть разумные основания для начала расследования. В частности, я убежден, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности в связи с событиями, уже оцененными Бюро во время предварительного изучения. -какой стороной конфликта на любой части территории Украины", - говорится в заявлении Хана.

Он отметил, что уже поручил своей команде изучить все возможности для сохранения улик. Следующий шаг – начать процесс поиска и получения разрешения палаты предварительного производства суда до начала расследования. Альтернативный путь, предусмотренный Уставом, который может еще больше ускорить решение вопросов, состоит в том, чтобы государство-участник МКС передало ситуацию в Бюро, что позволит активно и немедленно приступить к независимому и объективному расследованию Бюро.

Росія о 4:00 ранку 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.