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суббота, 31 июля 2021 15:07

Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе

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Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
В НАБУ говорят, что сотрудники СБУ незаконно доставили экс-судью Николая Чауса в свой центральный офис. Они требуют передать подозреваемого, которого разыскивают детективы НАБУ. Фото: censor.net

Служба безопасности Украины заявляет, что "не похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

"Напомним: именно СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека является высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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В СБУ утверждают, что 30 июля на горячую линию службы обратилось лицо, сообщившее, что в одной из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Отмечают, что впоследствии следователи СБ Украины получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применения к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении экс-судьи "приняли меры для обеспечения его безопасности".

"Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками.

Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судьи Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили", - подчеркнули в СБУ.

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Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.

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Дата
31
июля

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