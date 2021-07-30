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пятница, 30 июля 2021 16:24

Похищенного судью Чауса нашли в Винницкой области

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Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области.

Чауса везут в Киев, сообщают правоохранительные органы "Бабелю".

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Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.

Сначала в поселок прибыли полицейские, подтвердили личность Чауса и задержали его, потому что он находится в розыске по обвинению в коррупции. Но после этого на место прибыли сотрудники СБУ, которые забрали бывшего судью с собой и вывезли в неизвестном направлении, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Автор: Цензор.НЕТ
  Чаус находится в розыске по обвинению в коррупции
Чаус находится в розыске по обвинению в коррупции

Украинского судью Николая Чауса, которого на родине неоднократно обвиняли в серьезных преступлениях, 3 апреля 2021 года похитили в Молдове. Там он скрывался от украинских властей последние четыре года. Похищение стало настоящим политическим скандалом и породило множество версий.

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