СБУ не пустила адвоката к Чауса

Чауса задержали сотрудники СБУ. Фото: УНИАН

Бывшего судьи Николая Чауса официально нет в здании СБУ.

Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец в Telegram-канале.

Кравец пытался встретиться с клиентом и обратился с этой просьбой в Службу безопасности. К нему вышел представитель СБУ и сообщил, что "официально Чауса нет в здания и поэтому они не могут выполнить просьбу о допуске к клиенту".

"Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - подытожил Кравец.

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Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица. 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали за экстрадиционным запросом Украины в Молдове.