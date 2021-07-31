"Устроили эффектное кино": защитники Чауса не знают, где он находится

К бывшему судьи Николаю Чаусу не пускают адвокатов. Фото: УНИАН

Защитники бывшего судьи Николая Чауса до сих пор не имели возможности с ним встретиться. Правоохранители не сообщают, в каком именно ведомстве он находится.

Об этом рассказал защитник Александр Вишневый Украинской правде.

"Защитников к Чауса активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним. СБУ не подтвердило что Чаус в них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердили, что задержали Чауса как и то, что они его вообще видели" - сказал Вишневый.

"Правоохранители данные о защитниках Чауса. Думаю, они будут влиять на него, чтобы отказался от привлеченных женой защитников. Это может быть связано со спецификой этого дела", - добавил адвокат.

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Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица. 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в