Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком

"Я скажу, что я - самостоятельный человек, складнокерована человек, и я не человеком Пинчука", - Бородянский. ФОТО: УНИАН

Новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее был директором телеканала СТБ, не считает себя человеком украинского олигарха Виктора Пинчука, которому принадлежит телеканал.

Об этом он заявил в эфире "Громадского радио".

Журналист уточнил, что под словосочетанием "человек Пинчука" подразумевает проводника его интересов. На что Бородянский ответил:

"Это означает, что этот человек управляемый, его мысли зависят от мыслей другого человека, и он не в состоянии принимать самостоятельные решения. Я скажу, что я - самостоятельный человек, сложно управляемый человек, и я не являюся человеком Пинчука".

"Нельзя сказать, что мы не учитывали (интересы Пинчука во время работы на СТБ. - Gazeta.ua), но нельзя сказать, что это было тем, что выходит за рамки тех правил, которые существуют на украинском телевидении".

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Экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ - Владимир Бородянский стал внештатным советником Зеленского по гуманитарным вопросам в конце июля.