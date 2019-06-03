Новый Избирательный кодекс: Парубий назвал дату старта

В проект Избирательного кодекса ко второму чтению подали 4694 поправки. Фото: nkontrol.org.ua

Верховная Рада должна в четверг, 6 июня, начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о новом Избирательном кодексе.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на согласительном совете.

"Очень рассчитываю, что успеют [аппарат ВР] подготовить к четвергу, чтобы мы после обеда смогли в четверг перейти к рассмотрению Избирательного кодекса. Это самый масштабный проект закона в этой каденции. Важно, чтобы мы смогли провести максимально профессиональное и компетентное обсуждение", - сказал Парубий.

Он выразил надежду, что парламент примет новый кодекс на летней сессии.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное. Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте. В ноябре 2017-го парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса.