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пятница, 14 августа 2020 14:11

Новый чиновник Офиса президента год не мог погасить долги за коммунальные услуги

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Новый чиновник Офиса президента год не мог погасить долги за коммунальные услуги
Олег Татаров год имел долги за коммунальные услуги. Фото: pixabay

Предприятие "Киевэнерго" в 2017 году судилось с новым заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Дело касалось долга за коммунальные услуги, пишет "Бабель".

В том же году он за почти миллион гривен приобрел Mercedes-Benz GLS 350.

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Нового заместителя главы Офиса президента Олега Татарова защищает Владимир Зеленский и критикуют активисты Майдана.

В 2017 году Киевэнерго пыталось через суд взыскать с Татарова долг за отопление и горячую воду - почти 28 тыс. грн. Татаров отказывался платить и потребовал учесть, что несколько месяцев пользовался субсидией. При этом, согласно декларации, в 2017 году Татаров как предприниматель заработал около 4 млн грн и почти за миллион гривен купил Mercedes-Benz GLS 350.

В конце концов в 2018 году он погасил долг с учетом субсидии.

Заместителем главы Офиса президента Владимир Зеленский назначил Олега Татарова. Он был чиновником во времена президентства Виктора Януковича. С 2011-го до 2014 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Его одним из первых уволили после люстрации в МВД. Татаров курировал дела против Автомайдана и активистов.

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