Новый чиновник Офиса президента год не мог погасить долги за коммунальные услуги

Предприятие "Киевэнерго" в 2017 году судилось с новым заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.
Дело касалось долга за коммунальные услуги, пишет "Бабель".
В том же году он за почти миллион гривен приобрел Mercedes-Benz GLS 350.
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Нового заместителя главы Офиса президента Олега Татарова защищает Владимир Зеленский и критикуют активисты Майдана.
В 2017 году Киевэнерго пыталось через суд взыскать с Татарова долг за отопление и горячую воду - почти 28 тыс. грн. Татаров отказывался платить и потребовал учесть, что несколько месяцев пользовался субсидией. При этом, согласно декларации, в 2017 году Татаров как предприниматель заработал около 4 млн грн и почти за миллион гривен купил Mercedes-Benz GLS 350.
В конце концов в 2018 году он погасил долг с учетом субсидии.
Заместителем главы Офиса президента Владимир Зеленский назначил Олега Татарова. Он был чиновником во времена президентства Виктора Януковича. С 2011-го до 2014 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Его одним из первых уволили после люстрации в МВД. Татаров курировал дела против Автомайдана и активистов.
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