Заместителем Ермака назначили люстрованого чиновника МВД времен Азарова

Олега Татарова назначили заместителем главы Офиса президента. Фото: pravda.com.ua

Заместителем главы Офиса президента президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова.

"В компетенцию Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - говорится в сообщении ОП.

Татаров занимал должность в системе МВД во времена министра Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

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Его одним из первых уволили после люстрации в МВД. Он курировал дела против Автомайдана и активистов.

После люстрации Татаров стал адвокатом.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.