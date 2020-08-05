Заместителем Ермака назначили люстрованого чиновника МВД времен Азарова

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1296
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 396
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18378
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3672
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6804
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
14
2
12
6
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Видео
Все видео
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 144
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1296
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6804
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 720
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 99
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
среда, 05 августа 2020 21:45

Заместителем Ермака назначили люстрованого чиновника МВД времен Азарова

  Комментировать
Заместителем Ермака назначили люстрованого чиновника МВД времен Азарова
Олега Татарова назначили заместителем главы Офиса президента. Фото: pravda.com.ua

Заместителем главы Офиса президента президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова.

"В компетенцию Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - говорится в сообщении ОП.

Татаров занимал должность в системе МВД во времена министра Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя возможного спецпредставителя США по вопросам Украины

Его одним из первых уволили после люстрации в МВД. Он курировал дела против Автомайдана и активистов.

После люстрации Татаров стал адвокатом.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заместителем Ермака назначили люстрованого чиновника МВД времен Азарова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

18 месяцев был сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 14157
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 11583
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 10584
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 7308
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 6444
Политика
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
 Просмотров: 135
Зеленский попросил Лукашенко отдать задержанных вагнеровцев
Зеленский попросил Лукашенко отдать задержанных вагнеровцев 1 Просмотров: 549
Украина направит спасателей в Бейрут
Украина направит спасателей в Бейрут Просмотров: 126
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ 2 Просмотров: 2025
Языковой омбудсмен похвастался первыми успехами
Языковой омбудсмен похвастался первыми успехами Просмотров: 144
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
Голосов: 17322
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua