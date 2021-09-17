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пятница, 17 сентября 2021 08:57

"Новое вторжение РФ в Украину вероятное, как никогда" - российский политолог

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&quot;Новое вторжение РФ в Украину вероятное, как никогда&quot; - российский политолог
"Железный купол" может понадобиться Украине в ближайшее время. Фото: REUTERS

Система противоракетной обороны "Железный купол" может понадобиться Украине в ближайшее время. Есть угроза нового вторжения РФ.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

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"Угроза военного вторжения России никуда не исчезла, а наоборот, сейчас как никогда вероятна, так как Москва и Пекин ужасно вдохновленные провалом США в Кабуле. Они считают, что это сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне. В американском Конгрессе два дня вызывают Блинкена, чтобы он там клялся, что США будут поддерживать Украину и Тайвань в случае российской и китайской агрессии. Этот вопрос обсуждается в рабочем порядке", - пояснил он.

CША могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол". Такую использует Израиль. Ее назначение - защита гражданского населения Израиля от ракетных атак радикальной группы "ХАМАС".

Американские законодатели включили в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год поправку о предоставлении Киеву компонентов системы ПВО. Автор поправки - законодатель из Флориды Скотт Франклин. Пентагон должен представить доклад с описанием вариантов потенциальной продажи или передачи ВСУ систем, которые, вероятно, не будут использоваться в ближайшее время в США.

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