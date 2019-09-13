Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"

Дело "бриллиантовых прокуроров" будут форсировать. Фото: liga.net

Первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько обещает быстрое рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров". А также проведение аудита уголовных производств по поводу незаконных действий прокуроров.

"Мы сделаем все, чтобы дела так называемых алмазных прокуроров были завершены в суде как можно скорее. А те дела, которые не дошли до суда, будут проанализированы, будет проведено их аудит, и если там будут основания для привлечения к ответственности, мы завершим расследование", - сказал Каско в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, это будет касаться не только "бриллиантовых прокуроров", но и любых прокуроров, совершивших коррупционные или другие уголовные преступления.

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Заместителями нового генерального прокурора Руслана Рябошапки могут стать Виталий Каско, Виктор Трепак, Гюндуз Мамедов и Константин Кулик.