"Новая Берлинская стена?" - Резников о "признании" Россией ЛДНР

Россия "признанием независимости" ОРДЛО – оккупированные районы Донецкой и Луганской областей – открыто признала агрессию против Украины – Резников. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кремль своим решением признал свою агрессию против Украины, а не ЛДНР, подчеркнул Резников Twitter.

"Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал глава Минобороны.

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21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".