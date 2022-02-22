"Новая Берлинская стена?" - Резников о "признании" Россией ЛДНР

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Кремль своим решением признал свою агрессию против Украины, а не ЛДНР, подчеркнул Резников Twitter.
"Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал глава Минобороны.
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21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".
После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".
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