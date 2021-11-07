"Нормандский формат" под вопросом - пресс-секретарь президента

Руководители стран "нормандской четверки" встречались в Париже в декабре 2019 года. Фото: Getty Images

Дальнейшая работа "нормандского формата" с участием Украины, России, Франции и Германии - под вопросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом"

"Сам "норманнский формат", его продолжение – под большим вопросом.

Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в "нормандском формате" на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь и политическая часть, политический порядок под большим вопросом, что уж говорить об экологии. Пока ответа нет", - сказал Никифоров на вопрос о возможности обсуждения темы экологии в рамках формата.

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Встречи в "нормандском формате" не проводились уже год. В последний раз главы стран "нормандской четверки" собирались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к нормандскому процессу, заявляла в сентябре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.