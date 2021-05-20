"Ниже плинтуса" - Кличко о шутках "95 квартала"

Кличко назвал шутки "95 квартала" о себе "ниже плинтуса" Фото: УП

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал шутки "95 квартала" о себе. Слышать их ему было неприятно.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я не сторонник "95 квартала", много шуток были ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки. Я даже встретил... как его, без прически тот, Кошевого. Мы с братом были на каком-то дне рождения, где он развлекал публику. Говорю ему: "Ну, ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить", - рассказал мэр.

Он добавил, "чтобы кого-то побить (ему. - Gazeta.ua), у них (кварталовцев. - Gazeta.ua) денег не хватает на это".

"Я, как профессиональный спортсмен, бить просто так не могу - только за большие деньги, которых даже в этих ребят не найдется", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о Кличко: Мы не конкуренты

Отвечая на вопрос, почему у них напряженные отношения с президентом Владимиром Зеленским, мэр отметил, что этот для него также очень интересно.

"Думаю, что из-за того, что я не являюсь представителем этой власти. Многие вещи их раздражают. Например, когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин. Я использовал свои связи. Более того, затем были разосланы письма, что единственным контрагентом по закупке вакцины может выступать исключительно правительство. Мы помогаем, но как в случае локдауна и вакцины, это воспринимается как превышение полномочий Кличко", - пояснил мэр.

Большая часть жителей Киева довольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. Поддержали его работу - 53% горожан, еще 46% - нет. Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.