Киевляне оценили деятельность Кличко

Большинство киевлян против назначения нового председателя КГГА вместо действующего мэра. Фото: УНИАН

Большая часть жителей Киева довольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. Поддержали его работу - 53% горожан, еще 46% - нет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, политику доверяют 51% киевлян, 48% - нет.

54% киевлян не поддержали идею назначения главой КГГА другого человека, чем действующий мэр. 37% опрошенных не против таких изменений.

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48% респондентов положительно оценили о работе градоначальника в контексте борьбы с Covid-19, 46% - недовольны.

Жители города лучше оценивают состояние дел в столице, чем общую ситуацию в стране. Так, 32% считают, что страна движется в правильном направлении, 58% - противоположного мнения. 42% оценивают положение дел в городе как правильные, 51% - нет.

Исследования проводились 15-16 мая 2021-го методом телефонного опроса с использованием компьютера. Аудитория - жители Киева от 18 лет. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.