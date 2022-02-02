Нидерланды предоставят Украине киберпомощь и €400 тыс.

Нидерланды также готовы предоставить техническую киберпомощь Украине. Фото: president.gov.ua

Нидерланды предоставят Украине помощь в размере €400 тыс. в рамках гуманитарной программы реагирования на Covid-эпидемию в восточных регионах.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте, опубликованном после его визита в Киев на сайте Офиса президента.

"Лидеры стран выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. В частности с целью обеспечения равного доступа к приемлемым по цене вакцинам от Covid-19. Лидеры также приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом Украины и компанией Philips Medical Systems, направленного на повышение качества медицинских услуг в Украине", - отмечается в заявлении.

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Нидерланды также готовы предоставить Украине киберпомощь. Государства заинтересованы в сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

"После кибератаки на Украину 14 января Нидерланды готовы предоставить ей техническую киберпомощь. Лидеры обеих стран выразили заинтересованность в расширении сотрудничества перед лицом современных вызовов, в том числе гибридных угроз и дезинформации", - говорится в документе.

2 февраля Зеленский также обсудил с премьером Королевства Нидерланды вопросы безопасности и санкции против Российской Федерации. Рютте пригрозил России серьезными последствиями в случае ее нового вторжения. Они будут иметь вид мощного пакета санкций.