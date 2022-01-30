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воскресенье, 30 января 2022 16:52

Ни шагу вперед - глава МИД Франции предостерег Путина по поводу Украины

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Ни шагу вперед - глава МИД Франции предостерег Путина по поводу Украины
Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия – Ив Ле Дриан. Фото: Главком

Министр иностранных дел Франции Ив Ле Дриан повторил оговорку президенту России Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Об этом министр заявил в интервью Journal de Dimanche, передает BFMTV.

"Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально ясно об этом говорим. Моя немецкая коллега уже сказала - больше ни шагу вперед, и я присоединяюсь к этому заявлению", - сказал глава МИД.

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Стратегия Франции в этой ситуации включает три компонента – жесткость с Россией, солидарность с Украиной и диалог, отметил министр.

Жан-Ив Ле Дриан предположил, что Путин, очевидно, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния", и видит в ней в частности Украину.

Министры иностранных дел Франции и Германии – Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербокпосетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля.

29 января состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Кулеба подробно рассказал коллеге об актуальной ситуации у границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной и договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Говорили посреди них о последней и следующей встрече в Нормандском формате.

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Дата
30
января

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