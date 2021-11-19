Ни один представитель власти не пришел к Шустеру обсуждать "Вагнергейт"

Власти отказались прийти на эфир. Фото: "Клочок"

На шоу Савика Шустера не пришел ни один представитель власти.

Сегодня там обсуждают срыв операции по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер".

"Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будет. Эти времена уже закончились", - прокомментировали в ОП.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что собирался на шоу, но отказался, когда увидел состав гостей.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В июне этого года президент Владимир Зеленский рассказал, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".