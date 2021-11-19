Ни один представитель власти не пришел к Шустеру обсуждать "Вагнергейт"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1062
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 846
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1170
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 846
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 8910
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4284
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 819
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 738
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11521
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
10
5
7
14
3
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Директор &quot;Авиалиний Антонова&quot; перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Директор "Авиалиний Антонова" перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
&quot;Отвлекают внимание от Bellingcat&quot;: покушение на министра всколыхнуло сети
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
Планировали покушение на одного из министров
Планировали покушение на одного из министров
Видео
Все видео
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Операция "Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
Операция "Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
Антивакцинатор Камельчук поскандал в Раде
Антивакцинатор Камельчук поскандал в Раде
Говорить грязь об Ермаке – это государственная измена – "слуга" Тищенко
Говорить грязь об Ермаке – это государственная измена – "слуга" Тищенко
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3915
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1053
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1044
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2592
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1116
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 144
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
пятница, 19 ноября 2021 21:30

Ни один представитель власти не пришел к Шустеру обсуждать "Вагнергейт"

  Комментировать
Ни один представитель власти не пришел к Шустеру обсуждать &quot;Вагнергейт&quot;
Власти отказались прийти на эфир. Фото: "Клочок"

На шоу Савика Шустера не пришел ни один представитель власти.

Сегодня там обсуждают срыв операции по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер".

"Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будет. Эти времена уже закончились", - прокомментировали в ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ермак участник преступления? Спасибо за признание" - журналист Бутусов поймал Арахамию на слове

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что собирался на шоу, но отказался, когда увидел состав гостей.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

В июне этого года президент Владимир Зеленский рассказал, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ни один представитель власти не пришел к Шустеру обсуждать "Вагнергейт"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Наводнение смыло под воду 72 села

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 22123
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
 Просмотров: 9522
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9414
&quot;Будем закрывать магазины и ехать в Польшу&quot; - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
43
 Просмотров: 8910
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 7857
Политика
Бывший начальник ГУР: Есть "крот", работающий на Россию
Бывший начальник ГУР: Есть "крот", работающий на Россию Просмотров: 450
Оружие Кивы получили боевые офицеры
Оружие Кивы получили боевые офицеры Просмотров: 324
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины 1 Просмотров: 1251
В столице анонсировали мероприятия ко Дню достоинства и свободы
В столице анонсировали мероприятия ко Дню достоинства и свободы 1 Просмотров: 216
Украина впервые примет участие в противоминных учениях НАТО
Украина впервые примет участие в противоминных учениях НАТО Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Планировали покушение на одного из министров
7
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
2
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
2
Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
Голосов: 9243
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть