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понедельник, 24 августа 2020 15:00

Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития

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Независимость означает, что страна имеет собственный выбор - как развиваться, каким путем. И имеет возможность работать сама на себя. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

Автор: "Радіо Свобода"
  Мы сделали выбор западного цивилизационного пути, говорит Владимир Фесенко.
Мы сделали выбор западного цивилизационного пути, говорит Владимир Фесенко.

"Символы независимости это государственные символы - флаг, герб. Символами независимости также могут быть исторические фигуры, достижения государства в спорте.

В Украине много чего люблю, начиная от нашей кухни, борща. Знакомлюсь с кухнями разных стран мира. Но когда возвращаюсь из-за границы, всегда первое, что должен сделать - съесть нашего борща.

Мне очень нравится наш гимн, его мелодика. С точки зрения мелодики - это один из лучших гимнов в мире. Ментальность, национальная самоидентификация человека определяется кроме языка еще и мелосом. Для украинца мелос играет важную роль.

Мне нравится украинский спорт. Есть замечательные спортсмены, которые достигают мировых вершин. И их будет еще больше.

Нравится украинский характер. Он и эмоциональный и в то же время мягкий.

Украина в постоянном движении, динамике. Мы развиваемся, не в стагнации. Этим очень отличаемся от соседей.

Украина в постоянном движении, динамике, развитии. Этим отличаемся от соседей

События, которые привели сдвиги, изменения - это безусловно события 90-91 годов. Декларация о суверенитете Украины заложила ориентиры развития. 24 августа 91-го Верховная Рада провозгласила независимость Украины. И в этом же году 1 декабря - народная поддержка этого выбора.

На развитие Украины повлияли два Майдана. Это опыт общественной борьбы за свой политический выбор, победоносной борьбы. В этом есть огромное преимущество над соседями - Россией и Беларусью.

Когда недовольны действиями власти, можем самоорганизовываться в протестах и достигать своих интересов. Когда это поддерживает большинство населения страны - это дает результат. И сама форма - Майдан, протестный лагерь, который является центром протестного движения. Что в итоге дает возможность достигать победы. Это также наша национальная особенность.

С драматическими событиями 14-го года отношения в большинстве украинцев к РФ изменилось, что она стала врагом. Украинцы понимают, что со стороны России есть угрозы.

Мы сделали выбор западного цивилизационного пути, европейской модели развития. За этот выбор из-за войны с Россией потеряли часть территории и тысячи жизней", - говорит политолог.

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24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Который 1 декабря того же года подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "Да".

Согласно Конституции, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Украина является унитарным государством.

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