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Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука

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Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
Рябошапка прокомментировал дело Медведчука. Фото: Слово и Дело

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ожидал, что против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука будут обвинения по статьям о финансировании и поддержке терроризма.

"Пока эта ситуация для меня выглядит недостаточно убедительной. И не потому, что, возможно, Баканов и Венедиктова не все доказательства показали, а в первую очередь потому, что мы ожидали подозрение за финансирование терроризма, за поддержку терроризма. Потому что санкции к телеканалам Медведчука СНБО применила именно за поддержку терроризма. Это тяжелая статья. Это особо тяжкое преступление. и мы соответственно ожидали, что и обвинения будут предъявлены именно по этим статьям. А то, что мы увидели, довольно неожиданно", - заявил в интервью Радио Свобода Рябошапка.

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11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку выдвинули подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест.

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука после изучения полного решения суда.

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