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пятница, 07 мая 2021 21:40

Нетаньяху упомянул Киев в разговоре с Путиным

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Нетаньяху упомянул Киев в разговоре с Путиным
В ОП считают, что Нетаньяху может стать посредником в переговорах с Москвой. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил о контактах с представителями Киева.

В Офисе президента считают, что Нетаньяху говорил о посредничестве в переговорах по Донбассу, сказал заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На сайте Кремля указали, что Нетаньяху говорил о контактах с Киевом. О деталях не сообщили.

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"Наши отношения с Израилем никогда не сводились и не сводятся к какому-то одному вопросу. Это партнерство, которое отображается соответствующими результатами в различных сферах. Например, в экономическом сотрудничестве и в торговле, в противодействии пандемии коронавируса, в культурных и образовательных контактах между нашими гражданами. Это и многое другое позволяет Украине и Израиля сотрудничать и политически. Поэтому совершенно логично, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху мог бы выступить в роли посредника в контактах с Россией для недопущения эскалации военного противостояния и возвращение к содержательным переговорам с Россией, в том числе на самом высоком уровне", - прокомментировал Подоляк.

Президент Украины Зеленский заявил, что нужно сначала говорить о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений. При этом Путин не желает обсуждать с Зеленским ситуацию на Донбассе. Поэтому неизвестно, готов ли президент РФ ехать в третью страну для переговоров.

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