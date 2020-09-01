Нет доказательств: объяснили отказ отстранить Вовка

Ходатайство подала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Фото: pixabay.com

Высший совет правосудия рассмотрел и вернул назад ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия.

Ходатайство подала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, поскольку председателя суда могут привлечь к уголовной ответственности.

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ВРП вернула документ без рассмотрения. Такое решение приняли, потому что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого.

Высший совет правосудия отказалась проводить трансляцию заседания по делу против судей Окружного административного суда города Киева. Речь идет о судьях Павле Вовке, Евгении Аблове, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Владимире Келеберде и Игоре Качуре. Их подозревают в попытках захватить государственную власть, вмешательстве в работу органов судейского управления и коррупции.