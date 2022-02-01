"Немножко противно" - Коболев отреагировал на обыски ГБР

Коболев об обысках ГБР: Не страшно, но противно. Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Экс-глава Нефтегаза Андрей Коболев не был дома, когда Государственное бюро расследований пришло с обыском. Как только узнал о нем, быстро вернулся.

Об этом Коболев сообщил в Facebook.

"Сегодня у меня первый домашний обыск. Я не был дома в его начале. Гостил у друзей в Черниговской области. Но сразу вернулся после сообщения от охранников дома о непрошеных визитерах", - написал он.

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Коболев уверяет, что работникам ГБР в полном объеме способствовали в проведении следственных действий. В частности, добровольно предоставляли мобильные телефоны для просмотра.

Экс-глава Нафтогаза утверждает, что не собирается бежать из Украины, не боится следственных действий и обысков.

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине. Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного противно. Не стыдно объяснять будь-какие свои решения в должности главы компании и лидера команды", - подчеркнул Коболев.

Также он обнародовал видео из камер наблюдения, как следователи ГБР попали во двор его дома.

Утром 1 февраля ГБР пришло с обысками к Андрею Коболеву. Обыски проводились дома и в офисе Коболева – касаются незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн. 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам предыдущего года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предполагалась прибыль в размере 11,5 млрд грн. Коболев планировал обжаловать свое увольнение из компании.