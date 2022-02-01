К экс-руководителю Нафтогаза Коболеву пришли с обысками

ДБР проводит обыски у Андрея Коболева, экс-руководителя НАК Нафтогаз. Фото: REUTERS

1 февраля Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву.

Обыски проводятся дома и в офисе Коболева, сообщают источники Gazeta.ua в ДБР.

"Проходят следственные действия", - сказали в ведомстве.

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Добавили, что детали обнародуют позже.

28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам предыдущего года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предполагалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

Коболев планировал обжаловать свое увольнение из компании.

Юрий Витренко останется главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции было приостановлено. Оно требовало расторгнуть контракт с Витренко.