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суббота, 13 ноября 2021 17:56

"Нельзя петь тому, кто тебя бьет" – Кикабидзе о поездках артистов из Украины в РФ

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&quot;Нельзя петь тому, кто тебя бьет&quot; – Кикабидзе о поездках артистов из Украины в РФ
Путин поймет, что в Украину не надо лезть, сказал Кикабидзе.

Грузинский актер, певец Вахтанг Кикабидзе сказал, что артисты из Украины не должны ездить в страну-агрессор РФ.

В программе "Свобода слова Савика Шустера" Кикабидзе спросили о поездках артистов в Россию.

На что грузинский певец ответил: "Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа. Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили. Тоже самое у нас происходит. Нельзя идти петь и танцевать тому, кто тебя бьет. Я имею ввиду народ. Не правильно".

Кикабидзе отметил, что среди его друзей-артистов таких, кто ездит в РФ, нет.

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Грузинский певец сказал, что 12-й год не бывает в России.

"Путин думает: раз он захотел, это буде так. Но Украина - огромная страна. С Украиной шутки плохи", - сказал Кикабидзе про агрессию РФ.

Также грузинский артист рассказал, что после концерта в Киеве все цветы возложил погибшим Героям Небесной сотни.

"Вспомните мои слова через месяца два-три. Я оптимист. Будет намного лучше. И я думаю, что он (Путин) поймет, что он сюда не должен лезть", - сказал Кикабидзе.

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских артистов в Украине.

Меньше чем за месяц она набрала необходимое количество голосов. В ответ президент Владимир Зеленский переадресовал требование премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО.

На этой неделе петиция к президенту о запрете гражданам РФ посещать территорию Украины получила необходимые голоса.

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