Неизвестные пытались захватить офис скандального застройщика

Штурмовали офис "Укрбуда". Фото: Обозреватель

Группа вооруженных людей пыталась проникнуть в здание, где располагается офис компании-застройщика "Укрбуд".

Столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской, сообщает пресс-служба.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа, которые "вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок".

"В результате происшествия пострадал работник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара. Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. При этом группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его. По подозрению в совершении хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления", - отмечается в сообщении.

Событие квалифицировано как хулиганство.

Штурм прокомментировал также бывший директор компании Максим Микитась.

"Ответственно заявляю, что к данным событиям я не имею никакого отношения! Там обе стороны - рейдеры! Как одна 'разбиравшаяся' сторона, имеющая поддельные документы и юридические претензии, так и вторая, физически незаконно контролировавшая здание последние месяцы пока я был в СИЗО - обе не имеют права там находиться! Зная, что я вышел из СИЗО, оба лагеря занервничали и спешат - и оба хотят быстро продать здание пока я не выдвинул законных требований, но они не доверяют друг другу - отсюда и разборки между ними за контроль", - написал он.

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Напомним, заместителю председателя Офиса президента Андрея Ермака Олегу Татарову будут просить в суде мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Его дело связано со скандальным застройщиком.