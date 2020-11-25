Недополучают из-за предвзятости: сравнили зарплаты женщин и мужчин

Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости. Фото: pixabay.com

Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в Украине составляет до 25%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления на IV украинском женском конгрессе "От возможностей до реальных изменений".

"Если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин является юридически одинаковыми, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. В нашем обществе все еще дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в ее размере. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, из-за возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться более состоятельными и более успешными", - сказал Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-5 оскорбительных вопросов на собеседовании: как правильно реагировать

Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить специалистам в сфере IT. По состоянию на конец октября украинцам предлагали более 52,1 тыс. рабочих мест. Более 293 тыс. человек искали работу. Средняя зарплата в октябре составила 12 тыс. грн.