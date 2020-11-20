Топ-5 оскорбительных вопросов на собеседовании: как правильно реагировать

Все вопросы, касающиеся материнства или отцовства, - запрещены. Фото: unsplash

Периодически кандидатам на собеседованиях задают дискриминационные, личные и оскорбительные вопросы.

На самом деле они запрещены законодательством и за них можно привлечь к ответственности, объясняют аналитики The Point.

Эксперты называют 5 самых популярных дискриминационных вопросов.

"Когда в декрет?", "А как вы будете успевать работать, если у вас дети?", "Кто сидит с детьми?"

Все вопросы, касающиеся материнства или отцовства, - запрещены.

"Работодатели ставят такие вопросы, чтобы не потерять ценную сотрудницу через полгода-год после трудоустройства. Хотя это еще не спасло ни одного работодателя от декретов. Попробуйте вежливо ответить, что лучше поговорить о вашем опыте или: "Давайте я лучше расскажу вам о достижении на последнем месте работы" ", - советуют эксперты.

"Когда замуж?"

"А почему 35 и еще не замужем?", "А почему расстались с мужем?", "Не будет против ваш муж, если вы будете ездить в командировки?"

"Это дискриминация по гендерному признаку. Эти вопросы унизительные. Попросите работодателя не спрашивать об этом, ведь это не касается работы и вы убеждены, что справитесь успешно со всеми своими обязанностями наилучшим образом ", - советуют авторы публикации.

"Сколько вам лет?"

Это запрещенный вопрос. Возраст не может быть критерием отбора кандидатов.

Работодатели считают, что работники от 40 лет не гибкие, могут быть конфликтными, трудно учатся. Вторая причина - сами кандидаты зрелого возраста ведут себя на собеседованиях так, как будто возраст - это их недостаток, оправдываются, объясняют, почему их стоит взять на работу.

"Эти причины стереотипны. Вы можете это доказать: изучайте современные технологии, особенно популярны рабочие диджитал инструменты. Продавайте себя на собеседовании, расскажите работодателю, что у вас богатый опыт и вы активно развиваетесь", - говорится в публикации.

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Политические взгляды, религия

Также запрещенный законодательством вопрос. Работодатели могут их ставить, чтобы понять, впишетесь ли вы в корпоративную культуру компании, если она, например, патриотическая, или учредители являются членами определенной политической партии. Или не будете отсутствуют в религиозные праздники, если для компании критически работать в эти дни.

Эксперты советуют объяснить работодателю, что вы знакомы с графиком работы компании и он вас устраивает, а ваши взгляды - это личное дело и они не пересекаются с работой и выполнением профессиональных обязанностей.

"Сколько вы зарабатывали на прежнем месте?"

"У вас собственное или арендованное жилье?" И даже какого метража ваша квартира.

Работодатель таким образом пытается оценить ваше финансовое состояние, чтобы решить, какое именно предложение по зарплате вам сделать.

"Если компания формирует размеры заработных плат, не в соответствии с компетенциями работников, а по принципу "кто на сколько согласится", что ж, возможно, вам стоит отказаться отвечать, а после завершения собеседования больше не связываться с таким работодателем", - говорят в The Point.

Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить специалистам в сфере IT. По состоянию на конец октября украинцам предлагали более 52,1 тыс. рабочих мест. Более 293 тыс. человек искали работу. Средняя зарплата в октябре составила 12 тыс. грн.