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четверг, 30 сентября 2021 17:17

Небольшая группа людей взяла Украину в заложники - аудитор ЕС

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Небольшая группа людей взяла Украину в заложники - аудитор ЕС
Украина должна быть очень богатой страной, сказал аудитор. Фото: Reuters

В ЕС нет стран, в которых масштабы коррупции были бы такими же, как в Украине.

Об этом заявил европейский аудитор Юхан Партс в интервью "Інтерфакс-Україна".

Партс отвечал за подготовку отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке ЕС реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

"Вы можете сообщить своему президенту: есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, можно сказать, что ситуацию в Украине не сравнить ни с одной из стран-членов ЕС.

Но ваш президент прав - так или иначе коррупция есть везде. Но в украинском случае эта ситуация эндемичная", - сказал аудитор.

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"Лучшим показателем является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения - и индексом коррупции. Если вы положите эти два показателя вместе, в Украине может быть около 5 тысяч долларов в год, в Польше - 18 тысяч долларов, в Эстонии - 23 тысячи.

Но все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это - результат влияния коррупции.

Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть богатой. Но эта небольшая группа людей стала настолько зажиточной, что они смогли взять в заложники всю страну", - сказал Партс.

При президентстве Владимира Зеленского не произошло усиление ответственности за коррупцию. Напротив, по большинству статей происходит падение присуждения самого строгого вида наказания - лишения свободы.

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