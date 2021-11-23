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вторник, 23 ноября 2021 15:33

"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому

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&quot;Не жалею, но считаю жест неправильным&quot; - Лерос о среднем пальце Зеленскому
Нардеп Гео Лерос убежден, что президент Владимир Зеленский не покинет свою должность по собственному желанию. ФОТО: Gazeta.ua

Народный депутат Гео Лерос считает, что поступил неправильно, когда показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому с трибуны Верховной Рады.

Это было импульсивное решение, заявил он в комментарии Gazeta.ua.

"Я не жалею, но считаю жест неправильным - в стенах Верховной Рады или где угодно. Это была импульсивная реакция. Мне систематически выключали микрофон именно тогда, когда я сказал, что Зеленский слил спецоперацию по вагнеровцам. Очевидно, это болезненная тема для президента. Поэтому они поставили карманного Руслана Стефанчука (спикер Верховной Рады. - Gazeta.ua), который теперь будет всегда выключать микрофон, когда будет критика в сторону Зеленского или его команды", - сказал нардеп.

Зеленский предатель Украины, добавил Лерос.

"Ситуация не в том, что он сначала был нормальным, а затем стал плохим. Он сразу был плохим. Просто хорошо замаскировался и солгал не 73, а 100 процентам населения. Страной управляет предатель. Это человек, работающий в интересах России. Ибо одна из причин слива спецоперации по вагнеровцам заключалась в том, что мы намеревались обменяться пленными. Но этого до сих пор не произошло. В то же время те 28 террористов могли быть отличным фондом для возвращения домой более 400 украинцев, которые сейчас находятся в плену РФ. Зеленский и Ермак забрали у нас эту возможность", - сказал нардеп.

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Президент должен уйти в отставку, говорит нардеп.

"Это единственное верное решение в нынешней ситуации. Но он на это не способен. Этот человек почувствовал жажду власти. То, что он сейчас творит в стране, означает лишь одно: глава государства пытается установить максимальный контроль над Украиной", - подытожил Гео Лерос.

4 ноября Гео Лерос выступал в Верховной Раде и назвал "главным изменником" присутствовавшего на заседании президента Владимира Зеленского. После этого нардепу выключили микрофон и не дали договорить. Лерос показал главе государства средний палец и вышел из-за трибуны.

Лерос был обвинен в хулиганстве в парламенте. Подозрение за нарушение общественного порядка ему вручили работники Государственного бюро расследований.

На следующий день ему вручили еще одно подозрение - за невыполнение вступившего в законную силу решения суда.

18 ноября Гео Леросу избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Нардеп должен был сдать загранпаспорт.

Автор: Сергей ДЗЕХ
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