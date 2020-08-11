"Не выходите на площади. Народ сделал свой выбор": Тихановська снова обратилась к белорусам

Светлана Тихановська выехала из Беларуси в Литву. фото http://bug.org.ua

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановськая записала видеообращение, в котором призвал своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны.

Когда и где было записано видеообращение, непонятно. Об этом сообщает сайт Медуза.

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"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважении закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходя площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала Тихановськая.

На канале https://twitter.com/belamova появилось видео, как Тиханавськая будто бы читает обращение с листка и сообщения, женщину заставили это написать и зачитать. Кто автор видео - неизвесно.

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановськая записала видеообращение. В нем заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно. Также отметила, что так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.