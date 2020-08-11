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вторник, 11 августа 2020 13:30

"Не выходите на площади". Провластный телеграмм канал выложил новое видео с Тихановською

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&quot;Не выходите на площади&quot;. Провластный телеграмм канал выложил новое видео с Тихановською
Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву. фото http://bug.org.ua

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны.

Видео опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" без указания на его источник. Когда и где было записано видеообращение, неясно.

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"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, поддерживавшим меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала Тихановская.

На видео видно, что Тихановская будто бы читает обращение с листка.

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение. В нем заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно. Также отметила, что так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

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11
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