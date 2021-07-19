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Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп

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Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Иногда стыдно смотреть на наших государственных служащих, которые через слово допускают русизмы, говорит Вениславский. Фото: Цензор.нет

Если кандидат на должность, а тем более государственный служащий, не знает украинского языка, то он не может работать на должности. Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Україна 24".

"Я в данном случае радикально настроен. Как преподаватель кафедры конституционного права Украины, когда студентам читал лекции, постоянно говорил: "Иногда стыдно смотреть на наших государственных служащих, которые через слово допускают русизмы и не умеют выражать мнение на украинском языке", - сказал парламентарий.

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"Знание украинского языка - это одно из квалификационных требований для занятия должности на государственной службе.

Поэтому если кандидат на должность, а тем более государственный служащий, не знает украинского языка, то он не может работать на должности. Даже если другие критерии, профессионализм и так далее ему позволяют это делать.

Пусть учат язык те, кто хотят отстаивать интересы украинского государства и работать на благо украинского народа", - заявил депутат.

Сегодня в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку.

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