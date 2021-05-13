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четверг, 13 мая 2021 15:56

Не только Кива: сколько ученых среди нардепов

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35 народных депутатов имеют научную степень доктора наук, 73 - кандидата наук. Также 35 нардепов являются заслуженными юристами, экономистами, врачами, строителями, работниками сельского хозяйства, сферы услуг и тому подобное. Об этом сообщило движение "Чесно".

Больше всего депутатов с научной степенью во фракции "Слуги народа" - 32. В ОПЗЖ - 12, четверо - в депутатской группе "Партия "За будущее" и среди внефракционных.

 

"Заслуженных" - по восемь в "Слуге народа" и ОПЗЖ. Большинство - заслуженные юристы.

23 нардепы являются преподавателями, доцентами, профессорами, ректорами.

Нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук - член (академик) Национальной академии правовых наук Украины.

Доплаты и надбавки

В Верховной Раде чуть более четверти депутатов получают надбавку за ученую степень или почетное звание, а 20 - двойную надбавку.

В январе прошлого года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков распоряжением установил доплату за ученую степень:

кандидата наук (доктора философии) - 15% должностного оклада;

доктора наук - 25%;

за почетное звание "заслуженный" - 20%;

за почетное звание "народный" - 40%.

Оклад депутата установлен исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января каждого года. Составляет 2270 грн.

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В этом году должностные оклады Верховной Рады выглядят так:

председатель Верховной Рады - 27 240 грн;

первый заместитель - 26 105 грн;

заместитель - 24 970 грн;

председатель комитета, спецкомиссии, фракции или группы - 23 835 грн;

первый заместитель, заместитель председателя комитета, заместитель председателя спецкомиссии, секретарь комитета, заместитель председателя депутатской фракции или группы, председатель подкомитета комитета - 23 381 грн;

член комитета - 22 770 грн.

Исходя из этого, у рядового депутата - члена комитета надбавка составит 3415,5 грн в месяц.

Такую сумму будет получать нардеп Илья Кива - при условии, что он окончательно пройдет процедуру получения звания кандидата наук по государственному управлению. К концу работы Верховной Рады девятого созыва она составит почти 110 тыс. грн.

Надбавку за почетное звание или ученую степень получают более ста депутатов. В частности Юлия Тимошенко, Ирина Верещук, Николай Тищенко, Андрей Деркач, Александр Качура, Денис Монастырский, Нестор Шуфрич, Кира Рудык, Антон Яценко.

Надбавки за почетное звание, ученую степень получают в частности нардепы из ОПЗЖ Тарас Козак - кандидат экономических наук и заслуженный экономист, Юрий Павленко - заслуженный работник физкультуры и спорта и кандидат философских наук, Василий Нимченко - заслуженный юрист и кандидат юридических наук.

Среди депутатов, которые имеют двойную надбавку, есть и представители других фракций, например "Европейской солидарности": Петр Порошенко - заслуженный экономист и кандидат юридических наук, Руслан Князевич - заслуженный юрист и кандидат юридических наук.

В "Слуге народа" двойную надбавку получает брат заместителя председателя ВР Николай Стефанчук, он и заслуженный юрист и кандидат юридических наук.

Аналогичные звания и надбавки имеет депутат от "Батькивщины" Анжелика Лабунская. В группе "Доверие" нардеп нескольких созывов, мажоритарщик Николай Кучер получает надбавки за звание заслуженного работника сельского хозяйства и кандидата сельскохозяйственных наук.

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.

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