Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов

"У Зеленского на борьбу с олигархами был и частично остается беспрецедентный кредит доверия - в виде хакнутой политической системы", говорит Олег Саакян. Фото: Сергей Старостенко

2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни – олигархов. Предлагает создать реестр олигархов и определять, кто ими является.

Почему определение конкретных олигархов не поможет побороть систему и какие проблемы имеет президентский законопроект рассказывает в интервью Gazeta.ua политолог Олег Саакян.

Примет ли Верховная Рада этот проект закона? Что даст принятие документа?

Не уверен, что законопроект примут в таком виде. Сразу по нескольким причинам. Наименьшая из них – сырость юридически. Неопределенность целого ряда норм, наличие расплывчатых формулировок, как "политическая ответственность". Не говоря о необходимости системных изменений в целом ряде нормативно-правовых актов и законов в случае появления такой новеллы как "олигарх" и смежных терминов. С другой стороны, конечно же влияния олигархата существуют в парламенте. В том числе, внутри самой фракции "Слуга народа". Они не заинтересованы в том, чтобы принимать этот законопроект. В-третьих, законопроект довольно противоречивым с точки зрения международных обязательств, которые взяла на себя Украина. Например, Хартия прав человека. Внесудебным порядком мы ограничиваем часть прав человека, который попадает в этот список олигархов.

Почему именно СНБО будет определять, кто такой олигарх?

СНБО и санкции все больше из экстремального инструмента, который должны задействовать в крайнем случае, превращают в повседневный системный элемент реализации власти. В обход политических институтов, к области которых относятся вопросы, которые подменяет прямая президентская воля. Разумеется, эти институты отчасти являются слабыми, коррумпированными, недееспособными. Но упрощение механики государственного управления, выбрасывание их из этого процесса и введение прямой вертикали, разваливает систему сдержки и противовесов. Значительно поднимает цену ошибки. В этом случае, с одной стороны вроде скорость реализации и точность решения поднимают. Но есть стратегические риски и для президента, который концентрирует всю ответственность на себя, и с точки зрения возможной дальнейшей отмены решений в судебном порядке.

Антикоррупционная деятельность заменяется борьбой против олигархов? Или это не так?

Я в этом вижу новый виток реализации изначального украинского "Боритесь - поборете!". Но есть только первая часть - "Боритесь". Антикоррупционная деятельность теперь отходит на второй план. На первый выходит борьба с олигархами. Все родовые травмы антикоррупционной борьбы остаются – не создание эффективных институтов борьбы с коррупцией, не развитие существующих институтов и доведение их до ума. Зато создание параллельных, которые заражены старыми практиками. Борьба с явлением, а не его причинами. Более того, борьба с фамилиями, которые ассоциируются с ним. Так же и в этом законопроекте. Там, где должна быть нормальная деятельность Антимонопольного комитета, мы даже не пытаемся вносить изменения. Там, где требуется антимонопольное законодательство, мы его игнорируем. Там, где нужен закон о лоббизме, просто вводим новый тип бумажек, который должен представить чиновник. Там, где необходима действенная судебная организация, фактически вводим "список неблагонадежных олигархов". Все эти античные формы демократии происходят в 21-м веке, когда большую часть этих процессов вообще автоматизировать.

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Может здесь идти речь об рычагах влияния власти на бизнес? К чему это сможет привести?

Подобные практики политического управления кратно повышают риски злоупотреблений. Не обязательно в первом или втором кабинете государства. Появляется новая точка гиперконцентрации власти. Такой себе сверхорган. Им можно воспользоваться как во благо, так и для нечистых интересов. Понятно, что преодоление олигархичности украинского государства является крайне важным и необходимым. На это есть запрос общества. У Зеленского на это был и частично остается беспрецедентный кредит доверия – в виде хакнутой политической системы. Но в этой борьбе с драконом важно самим не стать им. Остаться в поле развития государственности и его интересов, а не электоральной зависимости. Для государственника нравиться избирателю является инструментом, а не самоцелью. В этом пакете инициатив вижу скорее процесс, который направлен на формирование властью переговорной позиции, чем на имплементацию в таком виде.

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Игорь Коломойский приравнял термин "олигарх" к термину "враг народа". Можно ли говорить о какой-то личной мести Зеленского?

Этот список родился не в момент, когда о нем заговорил Зеленский или подал законопроект в Верховную Раду. Он формировался десятилетиями наглым злоупотреблением олигархических и финансово-промышленных групп, их монопольным положением и властью. На глазах у общества, за счет интересов которого это часто и делали. Сами финансово-промышленные группы не докладывались в формирование равных правил игры для всех, пытались закрепить правило "все для себя, для врагов - только закон". Так приближали этот момент. Провоцировали иррациональное отношение Украинской к владельцам крупного капитала.

Кто такие олигархи сегодня в Украине?

Олигархи контролируют значительную часть богатств, преимущественно используют неконкурентный доступ к национальным и государственным ресурсам. Используют политическое влияние для накопления и сохранения собственных капиталов. Осуществляют это все с помощью содержания СМИ. Системная проблема существования олигархов в Украине кроется в трех основных причинах: в недобросовестной конкуренции и монополии, в слабых предохранителях разграничения политики и бизнеса, в неэффективных судах. Также одна из причин – слабость институтов самоуправления и гражданской ответственности.

Какой Украина будет без олигархов, если деолигархизация Зеленского действительно сработает?

Сами по себе олигархи – это не проблема. Это проявление и следствие проблем в государственном аппарате. Поэтому если убрать существующих олигархов, на их место или появятся новые, но в других формах. Например, без медиа, но у них будут частные военные компании. Это могут быть не ресурсные монополии, а картельные сговоры. Или на их место придут еще более вырожденные формы, порожденные слабостями государства. Если хотим действительно побороть олигархат, то должны искоренять условия, которые их порождают. Изменять и формировать единые для всех правила игры. Делать более эффективные институты. Тогда инструмент санкций можно использовать к тем, кто вопреки всему не готов принять новые правила. Тех, кто саботирует процесс создания единых правил, кому удается обойти существующие структуры. Когда олигархат – системное явление, то упростить все к борьбе с фамилиями, является самообманом. В таком случае тезис "Боритесь" никогда не найдет своего "поборете".

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Человек, которого признают олигархом, должен соответствовать хотя бы трем из критериев: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть бенефициаром или контролировать естественную монополию или бизнес, занимает монопольное положение на одном из рынков в течение одного года; общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около $ 80 млн. Появится реестр олигархов, в который человека будет включать СНБО. Лицам, которые включены в реестр, планируют запретить: осуществлять взносы – прямо или через других лиц – на поддержку политических партий; быть покупателем или бенефициаром покупателя в процессе приватизации объектов большой приватизации. Официальные лица, вступая в контакт с олигархом, даже онлайн, сразу должны подать соответствующую декларацию.