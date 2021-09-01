"Не имитируйте обучение" - Зеленский пообещал больше денег на образование

Государство обновляет украинские школы, а власть планирует осовременить образовательную инфраструктуру. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом, поздравил украинских школьников, студентов, родителей и учителей с началом учебного года.

1 сентября - радостный и важный день, написал он в соцсетях.

"Многие еще не чувствуют, какие фундаментальные изменения в глобальном мире возможны в ближайшие десятилетия. Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения - все создает ранее невиданные вызовы для государства и успеха каждого человека. Чтобы адаптироваться к трансформациям, необходимо не просто получить знания, а усовершенствовать умение учиться", - отметил Зеленский.

Государство обновляет украинские школы, а власти планируют осовременить образовательную инфраструктуру. Правительству поставлено четкое требование ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль. Это учтут и при подготовке бюджета на 2022 год.

"Но ключевое - это мотивация. Ее невозможно обеспечить решением должностного лица или реализацией реформы. Мотивация обучать и учиться - это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и желаю сегодня каждому. Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя как можно больше образования", - добавил президент.

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1 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры стран обсудят на ней вопросы безопасности и стратегического партнерства и поднимут тему инвестиций. В мае Зеленский анонсировал появление в Украине президентского университета, где будут готовить "людей будущего". Обучать специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности.