Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"

Вопрос касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси. Фото: president.gov.ua

Украина рассматривает несколько вариантов привлечения Соединенных Штатов Америки к участию в "нормандском формате" с целью урегулирования конфликта на Донбассе.

Украинский вопрос касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также Беларуси, заявил президент Владимир Зеленский, во время презентации программы трансформации Украины для аналитических центров Америки в музее-усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.

"Мы серьезно обдумываем, как развивать "норманнский формат" для мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и гадаем, как правильно и безопасно сделать это для региона. Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", - сказал он.

Этот вопрос Зеленский планирует поднять на переговорах с президентом США Джо Байденом, и возможно, даже начнет с него встречу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Подарков не просим". Зеленский объяснил, чего хочет от НАТО

Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября он встретится с американским коллегой Байденом. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства. Зеленский также поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" Великобритании и Канады. Считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук также прокомментировал возможность присоединения США к "нормандского формата".