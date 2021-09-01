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среда, 01 сентября 2021 04:53

"Подарков не просим". Зеленский объяснил, чего хочет от НАТО

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&quot;Подарков не просим&quot;. Зеленский объяснил, чего хочет от НАТО
Зеленский: Поддержки НАТО - мало. Фото: Reuters

Украина нуждается в большей поддержке со стороны НАТО.

"Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Черного и Азовского морей. В частности, за проведение военных учений. Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не в одиночку (в борьбе с российской агрессией). Такое присутствие важно на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет! ", сказал президент Украины Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

Страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, "а для нас это тактика", подчеркнул он.

"Нет времени на стратегию, продолжается временная оккупация Крыма, где сосредоточено 80 тысяч военных Российской Федерации и десятки тысяч сосредоточено вдоль украинской границы", отметил Зеленский. "Наша стратегия - это тактика", - добавил он.

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Украине необходимо строить собственный современный флот. Для этого ей нужны партнеры с НАТО, а также стран Черноморского побережья.

"Мы не просим подарков - нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", - подчеркнул президент.

Для первой очереди построения флота нужно 15 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом прибыл в Пентагон.
Там у него состоялась встреча с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином.

1 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

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