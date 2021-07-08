"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем

"Арахамия не учел контекст американо-китайских отношений. Это отсутствие опыта", говорит Владимир Фесенко. Фото: "Украинская правда"

Голова фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, слова которого о перенятии опыта компартии Китая опубликовало агентство "Синьхуа", говорит все, что думает. Не может учесть международный контекст. Так проявляется отсутствие политического опыта, выразил мнение Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

"Курс на Китай не меняли. Арахамия не очень удачно и некорректно выразился. Можно привести не меньше десятка ситуаций, когда он так делал. И потом приходилось опровергать заявления. Более года назад он дал неудачный комментарий по реформам в Давосе, после чего ему даже с Банковой позвонили", – говорит Фесенко.

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"Арахамия не учел контекст американо-китайских отношений. Это отсутствие опыта. Он уже два года в парламенте, но еще не стал настоящим политиком. Который чувствует контекст – где, когда и что можно сказать. Арахамия что думает, то и говорит. Не всегда задумывается, какое следствие будут иметь слова или оценки. Это его типичная проблема. Спешит делать оценки, иногда эмоциональные, потом приходится оправдываться или опровергать".

Лидер президентской фракции хотел сделать комплименты компартии Китая, говорит Фесенко. "Это называют политическим подхалимством. Возможно, ему нравится экономическая политика Китая. Хотя Арахамия много работал в США, известный симпатией к этой страны. Подозревать его в антиамериканизме нет никаких оснований", – говорит политолог.

На сайте китайской агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что Давид Арахамия заявил, партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой. Кабинет министров шесть дней скрывал соглашение с Китаем, в которой говорится о льготных кредитах из Китая, привлечении средств на льготных условиях от правительства КНР для инфраструктурных проектов, писало издание"НВ". В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай давил на Украину, чтобы та отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай якобы угрожал задержать вакцины противкоронавируса.