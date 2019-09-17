Не для убежища: Гонтарева впервые прокомментировала пожар

Она не верит в поджог как попытку мести за закрытие банков во время зачистки рынка. ФОТО: Reuters

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева отвергла свою причастность к пожару в доме под Киевом, учитывая потребность в политическом убежище.

"Это невероятная чушь. Всего, что до этого со мной сделали, с головой бы хватило на получение любого рода убежища. Я даже комментировать подобные вещи не намерена", - сказала она в комментарии деловому изданию The Page.

Также она не верит в поджог как попытку мести за закрытие банков во время зачистки рынка.

"Последний банк мы закрыли в 2015 году. Сейчас 2019 и я не понимаю, зачем мне таким образом мстить за четыре года ", - сказала она.

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Пожар в селе Гореничи под Киевом произошел ночью 17 сентября. Дом Гонтаревой сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.