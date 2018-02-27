Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады

Владимир Гройсман будет претендовать на кресло премьера после парламентских выборов, говорит политолог Виктор Таран. Фото: УНІАН

Владимир Гройсман будет участвовать в парламентских выборах с прицелом на повторное премьерство. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Но для этого ему нужна политическая поддержка в парламенте. В последнее время его действия сопровождает парламентский саботаж. Например, ряд предложенных им законопроектов, которые позволяют ускорить экономический рост, лежат без движения по 12-15 месяцев.

Постоянную поддержку в следующей Верховной Раде он может получить двумя путями. Или провести самостоятельную фракцию в парламент, или получить достаточную квоту, например, в списке БПП.

Первый путь труднее. Однако при удачной избирательной кампании и формировании списка из известных публичных лиц и профессионалов он может получить 5-7% поддержки, которые трансформируются в 25-30 депутатов.

Другой вариант получить достаточное квоту в списке БПП. По последней инсайдерской информации он ведет переговоры с целью получить 25-30% мест в проходной части списка плюс квоты на мажоритарных депутатов.

При удачной избирательной кампании Гройсман может иметь 25-30 депутатов-сторонников в следующей Верховной Раде

И первый, и второй вариант позволит ему в дальнейшем получить собственную политическую поддержку, благодаря которой он сможет претендовать на кресло премьера в следующем созыве парламента.

По мажоритарке он не пойдет. Вполне очевидно, что в Виннице, где он несколько раз избирался мэром города, он без проблем выиграет выборы. Но это не даст главного - провести в парламент собственную политическую команду.

За два года в должности премьера Гройсман не попал ни в один коррупционный скандал, поскольку не пошел на договоренности с олигархами. Сейчас он им не удобный и они будут жестко ему противодействовать. Поскольку олигархи контролируют большинство телеканалов, не исключаю, что в ближайшее время мы можем увидеть кампанию по его дискредитации", - сказал Таран.

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27 февраля на встрече с региональными СМИ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пойдет на парламентские выборы. Они должны состояться 27 октября 2019 года.