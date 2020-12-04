Назвали самых больших нардепов-прогульщиков осени

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В сентябре-ноябре 88 народных депутатов пропустили 30% голосований. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

Из них 41 - представители "Слуга народа", 11 - ОПЗЖ, по 9 - "Батькивщина" и внефракционные, 9 - "Партия "За будущее", 5 - "Голос", 3 - "Европейская Солидарность", 2 - группы "Доверие".

Больше всего голосований пропустил нардеп Виталий Данилов из "Батькивщины" - 100%, внефракционный Андрей Деркач и Вадим Столар с ОПЗЖ не посетили 96,1% и 94,3% голосований.

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Согласно принятым парламентом в октябре прошлого года изменений в законодательство теперь посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях, напоминают в "Опора"

То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими полномочий, за соответствующий календарный месяц. Такое решение по депутатам должны принять в Комитете по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Сумма этих средств равна размеру месячной заработной платы нардепа и не подлежит налогообложению.

Оклад одного нардепа колеблется от 10 до 12 прожиточных минимумов или от 20 270 до 24 324 грн. Зарплата депутата, кроме должностного оклада, содержит надбавки и доплаты (для депутатов, которые имеют научную степень или почетное звание).

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы "Партия "За майбутнє", 20 - "Доверия". Работу начали 29 августа 2019-го.