Назвали причины низкой за 10 лет явки на выборах

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1017
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1449
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 441
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 171
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 621
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1062
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 504
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 522
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
4
3
17
3
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
Тимошенко в Раде удивила новой прической
Тимошенко в Раде удивила новой прической
10 самых популярных мэров-победителей
10 самых популярных мэров-победителей
&quot;Забодать могут неслабо&quot; - под судом над Фединой и Зверобой искали взрывчатку
"Забодать могут неслабо" - под судом над Фединой и Зверобой искали взрывчатку
Лерос обвиняет помощника Тищенко в &quot;минировании&quot; Александровской больницы
Лерос обвиняет помощника Тищенко в "минировании" Александровской больницы
Видео
Все видео
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер
За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом
Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом
Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском
Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском
Интервью
1/5
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 225
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
1 Просмотров: 225
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 729
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 396
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2115
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 810
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 17:27

Назвали причины низкой за 10 лет явки на выборах

  Комментировать
Назвали причины низкой за 10 лет явки на выборах
Люди звонили на горячую линию и спрашивали, проводятся ли в Украине выборы. Фото: Радио Свобода

Карантин выходного дня сорвал явку избирателей во 2-м туре выборов мэра в нескольких городах, которые проходили 15 ноября. Люди даже не знали, открыты ли избирательные участки.

Об этом рассказал на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде рассмотрят отмену карантина выходного дня

"Вчера мы увидели беспрецедентно низкую явку на местных выборах. Она стала не просто низкой - это был обвал. Она самая низкая за последние 10 лет. Главная проблема - это карантин выходного дня. Многие избиратели просто не поняли, можно ли идти на выборы в условиях карантина выходного дня", - пояснил Кошель.

На горячую линию Министерства здравоохранения поступали вопросы, проводятся ли выборы в связи с "выходным локдауном", отметил он.

"Руководство Министерства здравоохранения акцентировало внимание на вопросах работы ресторанов, кафе, спортивных учреждений и т.д. и никоим образом не вспомнило о более чем 1,6 миллиона людей, которые могли участвовать в выборах 15 ноября".

15 ноября состоялось повторное голосование по выборам городских голов в 4 областных центрах - Одессе, Сумах, Луцке и Херсоне.

Явка во 2-м туре выборов мэров 15 ноября составляла 24%, сообщила ЦИК.

С 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали причины низкой за 10 лет явки на выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Янукович стал премьером

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 30087
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 13554
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 9540
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
4
 Просмотров: 8829
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 8766
Политика
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
 Просмотров: 234
Окружной админсуд просят отменить карантин выходного дня
Окружной админсуд просят отменить карантин выходного дня Просмотров: 45
Кабмин поддержит решение Рады относительно карантинных выходных
Кабмин поддержит решение Рады относительно карантинных выходных Просмотров: 243
Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной
Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной 2 Просмотров: 774
Популисты показывают все худшие результаты - какая польза Украине от выборов в Молдове
Популисты показывают все худшие результаты - какая польза Украине от выборов в Молдове
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
3
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
3
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
2
Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды
Голосов: 18336
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть