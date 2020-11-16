Назвали причины низкой за 10 лет явки на выборах

Люди звонили на горячую линию и спрашивали, проводятся ли в Украине выборы. Фото: Радио Свобода

Карантин выходного дня сорвал явку избирателей во 2-м туре выборов мэра в нескольких городах, которые проходили 15 ноября. Люди даже не знали, открыты ли избирательные участки.

Об этом рассказал на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает "Сегодня".

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"Вчера мы увидели беспрецедентно низкую явку на местных выборах. Она стала не просто низкой - это был обвал. Она самая низкая за последние 10 лет. Главная проблема - это карантин выходного дня. Многие избиратели просто не поняли, можно ли идти на выборы в условиях карантина выходного дня", - пояснил Кошель.

На горячую линию Министерства здравоохранения поступали вопросы, проводятся ли выборы в связи с "выходным локдауном", отметил он.

"Руководство Министерства здравоохранения акцентировало внимание на вопросах работы ресторанов, кафе, спортивных учреждений и т.д. и никоим образом не вспомнило о более чем 1,6 миллиона людей, которые могли участвовать в выборах 15 ноября".

15 ноября состоялось повторное голосование по выборам городских голов в 4 областных центрах - Одессе, Сумах, Луцке и Херсоне. Явка во 2-м туре выборов мэров 15 ноября составляла 24%, сообщила ЦИК. С 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.