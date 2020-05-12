Назвали место следующей встречи "нормандской четверки"

Следующая встреча "нормандской четверки" может состояться в Берлине. Фото: pixabay.com

Точная дата следующего саммита глав государств в "нормандском формате" пока не известна, но у Германии есть железная воля провести это мероприятие в Берлине.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

"Главное – добиться выполнения от России обязательств, которые Путин взял на себя в Париже. И здесь у нас есть, над чем работать. Поэтому я не могу давать прогнозы относительно временных параметров. Но мы имеем железную критическую волю и готовность официального Берлина провести следующий саммит, как только мы почувствуем, что можем говорить об ощутимом прогрессе в выполнении "Минска", – уточнил он.

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По словам Мельника, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба благодаря своим "доверительным контактам" с немецким коллегой Хайко Маасом смог возобновить переговоры "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел после 2-летнего перерыва.

"...Сегодня переговоры ведутся на двух треках – на уровне министров, с одной стороны, и на уровне внешнеполитических советников глав государств – с другой. Последний такой разговор состоялся буквально на днях – 6 мая в телефонном режиме", – добавил Мельник.

На последней встрече глав МИД "нормандской четверки" договорились определить дату полного прекращения огня на Донбассе.