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четверг, 30 апреля 2020 17:22

"Нормандская четверка" договорилась о скорейшем прекращении боевых действий на Донбассе

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&quot;Нормандская четверка&quot; договорилась о скорейшем прекращении боевых действий на Донбассе
"Нормандская четверка" договорилась о скорейшем прекращении боевых действий на Донбассе. Фото: reuters.com

Главы МИД "нормандской четверки" договорились определить дату полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина за ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По словам министра, стороны договорились о скорейшем прекращении боевых действий в регионе.

"Мы договорились о том, что Контактная группа должна как можно скорее обсудить детали прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", – заявил он.

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Также министры уделили внимание вопросу обмена пленными.

"Безусловно, мы далеки от реализации обмена по формуле "всех на всех"... Здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", – отметил Кулеба.

Верховная Рада обратилась к иностранным государствам и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Дата
30
апреля

На Донбассе началась операция Объединенных сил

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