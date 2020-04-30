Рада обратилась к миру об осуждении агрессии России. Проголосовали все фракции, кроме одной

Верховная Рада обратилась к иностранным государствам и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В документе говорится об оккупации Россией полуострова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. О репрессиях оккупанта против граждан Украины.

За проголосовали все фракции и группы - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", "За будущее", "Доверие".

За исключением ОПЗЖ, бывшего главы администрации Януковича Сергея Левочкина и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Те голосовали "против".

"Работа над проектом постановления и заявления является образцом коллективной работы. Все политические силы, за исключением одной, приложились и поддержали проект.

Надо выразить благодарность за присоединение к соавторству членам Меджлиса крымскотатарского народа.

К сожалению, оккупация Крыма - длительный процесс. И нам надо привыкать к тому, что каждый год мы вынуждены будем подводить итоги того, что сделано в плане деоккупации", - сказал представитель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуга народа" Богдан Яременко.

По словам депутата, парламент обращает внимание не только на уже известные аспекты оккупации Россией Крыма. Такие как нарушение прав человека, имущественных прав граждан Украины.

"Обращаем внимание на то, что касается и международного сообщества. На милитаризацию Крыма, военные аспекты оккупации, на попытки РФ использовать Крым для размещения ядерного оружия и установления контроля над украинскими ядерными объектами.

Говорим о нарушении прав международного торгового мореплавания.

Таким образом обращаемся к миру, гражданам с видением того, что нужно делать, для того чтобы Крым вернулся в Украину. Слава Украине", - сказал Яременко.

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"В то время как весь мир занят борьбой с пандемией, есть страна-агрессор, которая упорно продолжает нагло и цинично "впаривать" нам свой "гуманитарный конвой".

Это заявление призвано обратить внимание - никто войны не отменял в период карантина.

Также должны наконец вернуть субъектность комитета иностранных дел на полноценную работу. Фактически провалена работа межпарламентского сотрудничества", - заявила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

Список тех депутатов из ОПЗЖ, кто не проголосовал за обращение об осуждении агрессии России:

Игорь Абрамович

Юрий Бойко

Виталий Борт

Анатолий Бурмич

Олег Волошин

Валерий Гнатенко

Сергей Дунаев

Юрий Загородний

Юлий Иоффе

Дмитрий Исаенко

Владимир Кальцев

Александр Качный

Илья Кива

Игорь Кисилев

Тарас Козак

Александр Колтунович

Наталья Королевская

Ренат Кузьмин

Сергей Ларин

Александр Лукашев

Сергей Левочкин

Юлия Левочкина

Михаил Макаренко

Григорий Мамка

Суто Мамоян

Виктор Медведчук

Владимир Мороз

Василий Нимченко

Михаил Папиев

Татьяна Плачкова

Александр Пономарев

Наталья Приходько

Александр Пузанов

Вадим Рабинович

Николай Скорик

Антонина Славицкая

Юрий Солод

Григорий Суркис

Александр Фельдман

Федор Христенко

Виктор Черный

Нестор Шуфрич

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